Brusciano (NA). Un successo la 148^ Festa dei Gigli.

A Brusciano, nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, è terminata la “148^ Ballata dei Gigli” dell’Agosto Bruscianese con baricentro spirituale nella devozione per Sant’Antonio di Padova, https://www.sciscianonotizie.it/brusciano-s-antonio-di-padova-nella-festa-dei-gigli/. Ma c’è ancora da godere il concerto finale con Andrea Sannino, che doveva tenersi martedì 29 agosto, ed a causa dell’allerta meteo è stato spostato a giovedì 7 settembre 2023, così come si apprende dalla lettura del comunicato stampa diramato dal Comune di Brusciano, a firma dall’Assessore Monica Cito: «Si è conclusa, alle prime luci dell’alba di lunedì 28 Agosto, la Ballata de “I Gigli di Brusciano”, in una delle sue edizioni più belle e spettacolari. Migliaia gli appassionati, che hanno affollato le strade della cittadina bruscianese, fin dalla mattina, nell’entusiasmo generale e nella gioia di tornare a far Festa insieme. Un bilancio più che positivo, per l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Avv. Giacomo Romano, nell’impegno di una macchina istituzionale- organizzativa, che ha funzionato nei minimi particolari, nonostante l’elevato grado di criticità che presenta la gestione di una Festa, quale appunto quella dei Gigli. La kermesse bruscianese è stata anche un importante palcoscenico istituzionale, che nella lunghissima e seguitissima diretta tv della Ballata dei Gigli, curata dall’emittente Videonola, ha visto la presenza di molte autorità, accolte nella sede storica della Pro-Loco, per assistere allo spettacolo, senza tempo, della Festa. Tra gli intervenuti, gradito ospite dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco della Città di Terlizzi: Michelangelo De Chirico. Dall’On. Gianpiero Zinzi, all’On. Annarita Patriarca, dai Consiglieri Delegati di Città Metropolitana, Domenico Alaia, che ha vestito la fascia in rappresentanza del Sindaco Metropolitano Prof. Gaetano Manfredi, a Giuseppe Nocerino, al Consigliere di Presidenza del Consiglio di Stato, Francesco Urraro, ai consiglieri regionali, Carmela Rescigno, Presidente della “Commissione Anticamorra e Beni Confiscati”, ad Aurelio Tommasetti, a Bruna Fiola. Un momento di riflessione politico-culturale, che nell’impegno della Regione e di Città Metropolitana ha indirizzato, ulteriormente, un percorso di valorizzazione del prezioso patrimonio immateriale della città bruscianese. L’appuntamento, per la chiusura della Festa, sarà per il tanto atteso concerto finale di Andrea Sannino, previsto per il prossimo 7 settembre, purtroppo spostato per l’allerta meteo di questi ultimi giorni dell’Agosto Antoniano».

Sabato 26 agosto 2023 c’è stata la tradizionale Sfilata delle Fanfare dei 6 Gigli. Un momento speciale si è avuto con l’omaggio in Ricordo di Sorella Nina e Don Nicola Ruocco presso la “Casa di Riposo Nina Lanza” con l’Ave Maria di Schubert cantata da Franco Di Palma con l’accompagnamento della “Greco’s Band” di Michele Greco del Giglio Passo Veloce, dopo il saluto istituzionale del Presidente dell’Ente Festa dei Gigli, Dott. Vincenzo Cerciello, come nella ripresa video del sociologo e giornalista Antonio Castaldo, di questa e successive, postata sul web da Giuseppe Pio Di Falco, per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e “Umanitas Vita” di Napoli, all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=srnnIUDyYl0.

Per la 148^ Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova sono stati impegnati, per musiche e canzoni: Giglio Croce, con la Divisione Musicale diretta da Felice Forino ed i cantanti, Antonio Imperioso e Eduardo Ammirabile, sul Giglio ha cantato anche Manuela Guarino; Giglio Gioventù, con la “Forino’s Band” diretta dal Maestro Franco Forino ed i cantanti, Paolino Di Somma e Rosario Caccavale; Giglio Lavoratori, con la “De Sena Band” di Aniello De Sena ed i cantanti, Mario Capasso, Luca Mascolo e Paolino Stefanile; Giglio Ortolano, con la “World Music” di Michele Saccone, figlio d’Arte del compresente Maestro Maurizio Saccone e con i cantanti Salvatore Minieri e Luigi Abete; Giglio Parulano, con i musicisti della “La Manco’s Band” fondata dal Maestro Franco Manco, ed i cantanti, Raffaele Caccavale, Gaetano Gegnoso e Michele Denaro; Giglio Passo Veloce, con la “Greco’s Band” diretta da Michele Greco ed i cantanti, Felice Parisi, Armando Della Pia, Teodoro Liberti. Le Fanfare dopo l’esibizione dal palco centrale di Piazza XI Settembre, allestito dall’Amministrazione Comunale, sono transitate, con esibizioni e ritiro di targhe commemorative sotto al Municipio Vecchio in Via Semmola dove era in corso il “Memorial Tonino Giannino”, il musicista, sassofonista, maestro di generazioni di musicisti, deceduto nel novembre 2021, patrimonio delle Feste dei Gigli nel mondo. All’evento condotto da Flavio Carbone erano presenti Lorenzo Giannino e fratelli, la vedova di Tonino Giannino, Santa Cicino e figli, i nipoti, con la partecipazione di numerosi ospiti, esponenti della cultura e del mondo della musica in Campania. Una targa ricordo è stata assegnata al Sindaco di Brusciano, Avv. Giacomo Romano, tramite Mario Cesarano archeologo e musicista, mentre il sociologo e giornalista Antonio Castaldo, dopo aver ricordato il Maestro Tonino Giannino, ha consegnato una targa ricordo alla signora Concetta Allocca, vedova di Francesco Jack Giannino, come nella ripresa del fotoreporter Ferdinando Russo che si ringrazia per la gentile concessione. https://www.youtube.com/watch?v=10K4iu7NPfk,

Domenica mattina alla Chiesa Santa Maria delle Grazie è stata celebrata la Santa Messa dal Parroco di Brusciano, Don Salvatore Purcaro, https://www.youtube.com/watch?v=xKJUbiQ1heQ, a seguire c’è stata la benedizione degli uomini delle paranze presso le singole postazioni di partenza dei sei obelischi partecipanti alla kermesse, Croce, Gioventù, https://www.youtube.com/watch?v=6ZNjfyD-xOk, Lavoratori, Ortolano, Parulano e Passo Veloce. Intanto cominciavano ad arrivare a Brusciano per la “Ballata dei Gigli” di domenica 27 agosto 2023 i numerosi ospiti istituzionali, territoriali, regionali e nazionali https://www.youtube.com/watch?v=2ZLJcI_hYhQ presso il Municipio Vecchio, con affaccio sulla Festa dei Gigli, dove era stato allestito anche lo spazio televisivo di VideoNola per la diretta sul grande evento e per le interviste. Agli stessi ospiti l’Amministrazione Comunale ha reso l’omaggio di una copia del libro del sociologo Antonio Castaldo “La Festa dei Gigli di Brusciano. Uno sguardo su storia, cultura, religione e folklore di una Comunità Meridionale in Italia e nella esperienza migratoria negli Stati Uniti e in Argentina”.

Sempre domenica mattina durante la “Ballata dei Gigli” di cui scriveremo più esaurientemente per ogni singola partecipazione giglistica con link video nel successivo distinto articolo, in virtù del claim culturale, voluto dall’Amministrazione Comunale, “La Festa è Donna”, il Capoparanza del Giglio Gioventù, Angelo Mocerino, “O’ Piscatore” ha ceduto il fischietto, per comandare l’alzata dedicata ai Caduti in Guerra e al Saluto Istituzionale, alla studentessa Santa Di Palma, la figlia dell’ex Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Di Palma, socio fondatore del Giglio Gioventù. Questa ragazza, al quarto anno del Liceo Classico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, già all’esame di Terza Media del 2020 a Brusciano aveva prodotto e discusso la propria tesina sulla “Festa dei Gigli”, https://www.youtube.com/watch?v=-BhqaPvMgQE.

Nella mattinata di martedì 29 agosto 2023 presso la Casa Comunale, il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, il Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino, l’Assessora alla Cultura, Monica Cito, la Presidente del Consiglio, Felicetta Frattini ed il suo vice, Dott. Giovanni Auriemma, il Presidente dell’Ente Festa dei Gigli, Dott. Vincenzo Cerciello, il decano dei Consiglieri Comunali, Nicola Di Maio ed il mediatore culturale, sociologo Antonio Castaldo, hanno salutato gli Italoamericani giunti il 23 agosto a Brusciano, https://www.nellanotizia.net/scheda_it_130753_Brusciano-Internazionale-148%5E-Festa-dei-Gigli–(Antonio-Castaldo)_1.html, per la Festa dei Gigli, Phil Bruno, Domenico Coppola, Peter Tiscione e Sal Di Giorgio in partenza per New York. Ad ognuno di loro l’Amministrazione Comunale ha reso il graditissimo omaggio di un Giglio in vetro, prodotto dall’artigiano Sebastiano Romano, come elegante souvenir da portare negli USA.