Il Vino Rosso in Evoluzione: Tra Consumi in Calo e Sostenibilità Crescente.

Nel panorama vitivinicolo attuale, il vino rosso sta attraversando una fase di cambiamento significativo, guidato da una serie di fattori che includono evoluzioni nei consumi, misure di sostenibilità e l’adattamento a nuove tendenze culturali. Mentre studi hanno riconosciuto i benefici per la salute legati al consumo moderato di vino, i dati mostrano una diminuzione generale nei volumi di consumo. Tuttavia, nonostante questa sfida, sia gli Stati membri UE che i produttori stanno adottando strategie innovative per affrontare l’abbondanza di vino e garantire un futuro sostenibile per l’industria.

Una delle misure intraprese dalla Commissione europea è la distillazione di crisi, consentendo agli Stati membri di trasformare le eccedenze di vino in distillato. Questo distillato trova impiego nell’ambito industriale e come biocarburante, riducendo così l’impatto negativo delle eccedenze. Inoltre, l’UE sta ampliando il finanziamento per la vendemmia estiva, premiando l’adozione di metodi eco-sostenibili e incrementando il tasso di cofinanziamento delle attività vinicole, come la ristrutturazione delle vigne e la promozione del vino.

In Italia, il vino rosso è parte integrante della cultura e della tradizione. Nonostante i dati mostrino una diminuzione nel consumo globale, c’è un aumento nel numero di consumatori. L’Umbria si conferma come la regione con il più alto tasso di consumatori, seguita dalle Marche, Veneto, Emilia-Romagna e Val d’Aosta. Nel Sud, Sardegna e Sicilia mantengono un solido consumo di vino, mentre l’atteggiamento verso questa bevanda sta evolvendo. Oltre a essere una scelta di gusto, il vino rosso è diventato uno status culturale, con i consumatori sempre più attenti all’origine, alla produzione e all’innovazione di produttori e cantine.

L’industria vinicola italiana sta dimostrando una notevole resilienza, adattandosi alle mutevoli preferenze dei consumatori e alle richieste di sostenibilità. L’attenzione alla selezione del vino, l’accento sul territorio e la valorizzazione delle tecniche di produzione sono diventati elementi cruciali nel processo decisionale dei consumatori. Le cantine e i produttori, sfruttando il sostegno finanziario dell’UE, stanno investendo in innovazione e promozione, garantendo la continua crescita dell’industria vitivinicola italiana.

In definitiva, il vino rosso si trova in un momento di transizione in cui il bilanciamento tra tradizione e innovazione, consumo responsabile e sostenibilità ambientale sono al centro delle attenzioni. Mentre l’industria si adatta a queste sfide, è chiaro che il vino rosso rimarrà una pietra angolare della cultura e dell’identità italiane, continuando a essere apprezzato dai consumatori di tutto il mondo.

Di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL.