BRUSCIANO. INSIEME PER IL DORMITORIO – V EDIZIONE – 30 e 31 GENNAIO 2023

Si è conclusa la V Edizione dell’evento di Beneficenza “Insieme per il dormitorio” svoltasi a Brusciano (NA) il 30 e 31 gennaio 2023 organizzato dalla Comunità Interparrocchiale e gli chef Tommaso Foglia e Gennaro Langellotti.

Anche in questa edizione, straordinaria èstata la partecipazione di chef, pasticceri, event planner e case vinicole provenienti da diversi città italiane. Sono transitate tra gli stand circa 900 persone con un incasso, al netto delle spese, di circa 12 mila euro.

Finora al progetto “La casa di Sant’Antonio”, complessivamente, dal 2017 ad oggi, sono stati destinati 82 mila euro. Un piccolo passo che permette alla Comunità Interparrocchiale di proseguire in questo percorso per dare vita ad un dormitorio con 20 posti letto, una mensa e uno spazio ricreativo dedicato agli ospiti e alle attività parrocchiali.

Un ringraziamento va a tutte le aziende e le attività che hanno sostenuto il progetto e agli ospiti, artisti e volontari che hanno permesso la realizzazione della manifestazione.

C’è ancora molto da fare ed è per questo che è possibile in ogni momento dell’anno effettuare delle donazioni volontarie al conto dedicato riportato in calce. Grazie a chi ha deciso, decide e deciderà di intrecciare le sue mani con quelle della comunità interparrocchiale di Brusciano affinché questo sogno possa realizzarsi.

Per donazioni dirette:

– IBAN: IT56 B033 5901 6001 0000 0067712

– CAUSALE: Insieme per il dormitorio

– BENEFICIARIO: Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Brusciano