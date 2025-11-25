Bottiglia lanciata dal cavalcavia colpisce bus AIR: ferito l’autista. AIR e CGIL: “Atto vandalico gravissimo, servono tutele”

Momenti di paura nella serata di ieri lungo la tratta Benevento–Campobasso, nei pressi della galleria Vazzieri, in zona Sorgane, dove un autobus di AIR Campania è stato raggiunto da una bottiglia lanciata da ignoti dal cavalcavia. L’impatto ha frantumato il parabrezza e ferito l’autista, mentre i passeggeri a bordo, seppur scossi, sono rimasti illesi.

Il mezzo è stato costretto a fermarsi e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le Forze dell’Ordine, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili di quello che viene definito un gesto potenzialmente letale.

Il duro intervento di AIR Campania

L’Amministratore Anthony Acconcia ha espresso ferma condanna:

«Siamo di fronte a un gesto delinquenziale. Auspico che le Forze dell’Ordine possano individuare quanto prima i responsabili. Un atto di inciviltà inaudita, che mette a rischio la sicurezza dei passeggeri e del nostro personale. A Domenico rivolgo i miei auguri di pronta guarigione».

La posizione della Filt-Cgil Avellino Benevento

Alla denuncia di AIR si aggiunge quella della Filt-Cgil Avellino Benevento e della CGIL Avellino, che in un comunicato ufficiale sottolineano come questo episodio sia solo l’ultimo di una lunga serie di atti vandalici ai danni del trasporto pubblico:

«Un ennesimo atto vandalico, inaccettabile. I lavoratori e le lavoratrici del servizio pubblico non possono operare in condizioni di insicurezza e rischio costante. La sicurezza del personale e dei passeggeri deve essere una priorità».

Il sindacato esprime piena solidarietà all’autista ferito e ai viaggiatori spaventati, e richiama la necessità di interventi coordinati:

«Non si può più aspettare. Si corre il rischio che la prossima aggressione diventi notizia del giorno sulle cronache locali e non solo. Serve un impegno concreto per restituire serenità a chi ogni giorno tiene in piedi il servizio pubblico campano e a chi ne usufruisce».

Sicurezza e prevenzione al centro del dibattito

L’episodio riaccende la discussione sulla tutela del personale viaggiante, sulla videosorveglianza delle infrastrutture e sulla prevenzione di episodi pericolosi lungo arterie stradali e ferroviarie.

L’autista, identificato come Domenico, non è in pericolo, ma resta forte lo shock per quanto accaduto. Pendolari e sindacati chiedono misure immediate prima che un gesto vandalico si trasformi in tragedia.

Le indagini sono in corso.