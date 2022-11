BENEVENTO. Presentazione del Progetto BOOK ACADEMY: educare alla lettura dentro e fuori la scuola.

Il 19 novembre alle ore 17:00 presso la Sala Convegni di Palazzo Paolo V di Benevento sarà presentato il progetto BOOK ACADEMY, un corso di formazione dedicato ai docenti della scuola primaria ma anche a bibliotecari, librai e operatori del settore, sulla letteratura per bambini. L’iniziativa ha come fulcro l’educazione alla lettura, intesa come incubatore di tutte le possibili esperienze di comprensione della parola. Uno strumento per esplorare e fare proprie le risorse del linguaggio, fondamentale per la costruzione di personalità creative e per l’espressione di un pensiero libero.

Il progetto, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura e realizzato con il supporto progettuale di Projenia SCS vede come capofila l’Associazione Condividiamo APS che da anni è impegnata sul territorio in attività volte alla promozione della lettura, in partenariato con realtà associative e istituzioni che trovano grande collaborazione nel Patto locale per la lettura città di Benevento.

La presentazione del progetto sarà l’occasione per discutere della comunità educante che si è attivata per la realizzazione dell’impianto formativo: saranno ospiti l’Assessore alla Cultura del Comune di Benevento -Antonella Tartaglia Polcini, Claudia Cioffi – Presidente di Condividiamo APS, Luca Maurillo CEO di Projenia SCS e parte dei docenti che parteciperanno al percorso formativo, Federica Iacobelli, scrittrice e docente di sceneggiatura all’ISIA di Urbino e Alessandra Valtieri, traduttrice e docente dell’Accademia Drosselmeier di Bologna.

Il 20 novembre dalle 10:00 alle 13:00 comincerà, invece, il percorso formativo con il primo appuntamento in presenza presso la libreria Masone a Benevento.

Book Academy infatti propone un percorso di Reading Literacy per comprendere e utilizzare al meglio testi scritti, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.