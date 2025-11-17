Battipaglia, tragedia in centro: 45enne precipita dal quarto piano e perde la vita

Tragedia a Battipaglia, dove un uomo di 45 anni, residente in città, è precipitato dal balcone della propria abitazione al quarto piano, finendo violentemente sul suolo e perdendo la vita.

Le forze dell’ordine e i soccorritori sono state immediatamente allertate. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, insieme al personale sanitario del 118, arrivato con due ambulanze. Per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

L’episodio è avvenuto in via Parini, nel pieno centro della città, dove numerose persone si sono radunate in strada per comprendere cosa fosse accaduto.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica della tragedia.