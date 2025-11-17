Meteo Irpinia – Martedì 18 Novembre 2025: piogge diffuse e calo termico in tutta la provincia

17/11/2025 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, IRPINIA, Meteo 0

Meteo Irpinia – Martedì 18 Novembre 2025: piogge diffuse e calo termico in tutta la provincia

Giornata di marcato maltempo in arrivo sull’Irpinia. Le previsioni per domani, martedì 18 novembre 2025, indicano un quadro atmosferico decisamente perturbato, caratterizzato da cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse, a tratti anche temporalesche.

I fenomeni più intensi sono attesi lungo la fascia dei Picentini e sull’area dell’avellinese, dove i rovesci potrebbero assumere carattere persistente per gran parte della giornata.

Sul fronte termico è previsto un calo delle temperature, con valori più freschi sia nelle ore diurne che in quelle serali, a conferma di un progressivo peggioramento delle condizioni meteo.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con la possibilità di locali rinforzi nelle aree maggiormente esposte. In serata, la ventilazione tenderà a disporsi da nord, accompagnando l’ingresso di aria più fredda.

Una giornata da affrontare con attenzione, dunque, soprattutto per chi si sposterà nelle aree maggiormente colpite dal maltempo.