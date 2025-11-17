Monteforte Irpino —L’appello di Walter Buhne alla comunità: “La partecipazione è il cuore della democrazia”

C’è un momento, nella vita di una comunità, in cui ciascuno è chiamato a guardarsi negli occhi e a ricordare chi è.

Oggi, per me, quel momento è qui, a San Martino, sui gradini della chiesa dove tanti pensieri, negli anni, hanno trovato ordine e coraggio.

Sono Walter Buhne. Vivo a Monteforte da vent’anni e in questi vent’anni ho imparato una cosa: non sono i volantini a raccontare una persona. Non è un manifesto a spiegare ciò che portiamo dentro. E soprattutto, nessun voto deve essere chiesto come un favore. Il voto è un gesto libero, dignitoso, un atto di coscienza che appartiene soltanto al cittadino.

Ecco perché non chiedo voti.

Chiedo attenzione alle idee.

Perché la politica non è la passerella degli ambiziosi, ma la casa di tutti. E in quella casa, la porta deve restare aperta. La partecipazione non è un ornamento: è l’essenza stessa della democrazia. Gli antichi lo sapevano bene: chi resta in silenzio mentre si decide il destino della propria comunità, arreca un danno non solo a sé stesso, ma agli altri.

Monteforte non può permettersi il silenzio.

Monteforte ha bisogno di voci, di mani, di cuore. Ha bisogno di ciascuno di noi.

Per questo vi chiedo di andare alle urne il 23 e 24 novembre. Non perché ve lo dica io, non perché ve lo chieda un partito, ma perché non votare significa lasciare che altri decidano al posto nostro. E questo, in una democrazia, è il vero pericolo.

Monteforte ha bisogno di te.

Della tua presenza, della tua scelta, della tua volontà.

È tempo di scrivere una pagina nuova.

Insieme.

Con coraggio.

Con dignità.

Walter Buhne

Candidato al Consiglio comunale – Lista E’ORA

Candidato sindaco: Fabio Sirico