Basket, niente passi indietro: Avellino vuole il tris

Avellino vuole continuità, Livorno cerca conferme: attesa per una sfida ad alta intensità.

Questa sera, alle 20:30, il PalaDelMauro ritroverà il grande basket con la sfida tra la DelFes Avellino e la Bi.Emme Service Libertas Livorno, match valido per la decima giornata della Serie A2 Old Wild West. I biancoverdi arrivano all’appuntamento con entusiasmo, forti delle due vittorie consecutive conquistate, l’ultima delle quali ottenuta a Roseto in una gara giocata a porte chiuse. La squadra di Buscaglia torna dunque davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di centrare il terzo successo di fila e dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime settimane. Assente, però, Jay Jay Chandler, fermato da un problema muscolare.

Dall’altra parte, Livorno si presenta ad Avellino dopo essersi imposta su Rimini, con Woodson decisivo nel finale. È proprio lui il principale punto di riferimento offensivo dei labronici, capace di mantenere una media di oltre 20 punti a partita. Accanto a lui, il play Valentini porta ordine e ritmo, mentre Tiby rappresenta un’arma preziosa tra area e perimetro, con la sua capacità di colpire anche da fuori. L’esperienza è garantita da giocatori navigati come Fantoni e Filloy, mentre Piccoli e Possamai completano un roster profondo e ben costruito.

Avellino, dal canto suo, può contare ancora una volta sul contributo di Lewis, sempre più trascinatore, affidabile sia come terminale offensivo che come riferimento tecnico ed emotivo del gruppo. La DelFes produce in media 79 punti a partita, con il 51% da due e un eccellente 42% dall’arco, numeri che raccontano una squadra capace di muovere il pallone e coinvolgere più giocatori nelle situazioni d’attacco. Livorno, invece, segna praticamente lo stesso numero di punti (79.3 di media), ma lo fa con un gioco più interno, guidato dal 57% da due e sostenuto dai 36.7 rimbalzi catturati per gara, con Tiby che ne garantisce da solo oltre otto.

Due squadre con numeri simili, ma filosofie diverse: Avellino cerca ritmo e pericolosità perimetrale, Livorno costruisce peso e presenza sotto canestro. La chiave, come sempre nelle sfide dal coefficiente di equilibrio così alto, potrebbe essere la gestione dei possessi negli ultimi minuti.

Sul parquet del PalaDelMauro andranno in scena due roster completi: per Avellino, Lewis, Zerini, Jurkatamm, Mussini, Grande, Fianco, Costi, Donati, Pini, Cicchetti e Dell’Agnello. Per Livorno, invece, spazio a Woodson, Tiby, Valentini, Fantoni, Filloy, Piccoli, Possamai, Filoni, Tozzi e Pacitto. In panchina, due allenatori abituati a vincere e a guidare piazze importanti come Buscaglia e Diana.

La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, mentre la differita integrale sarà proposta su SportChannel 214.

Il PalaDelMauro è pronto: Avellino cerca il tris, Livorno vuole conferme. Stasera conta solo una cosa: chi avrà più carattere quando la partita si accenderà davvero.