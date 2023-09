BAIANO. Violento incidente sulla Statale 7 bis. Due feriti in ospedale

Un violento incidente è avvenuto questa mattina di giovedì 21 settembre 2023, intorno alle 11,15 a Baiano sulla Statale 7 bis meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie. A scontrarsi frontalmente due veicoli, una Citroen e una Lancia. Conducenti dei veicoli un 60enne e una ventenne, entrambi rimasti feriti dal violento urto. Sul posto immediati i soccorsi del 118 che ha provveduto a trasportare i feriti a Pronto Soccorso per le cure del caso. Intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Baiano per gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito rallentamenti per prestare i soccorsi ai malcapitati.