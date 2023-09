FORINO (Av): Alessandro Rinaldi è il nuovo Executive Chef dell’Hotel più importante del Mondo il “Passalacqua” sul Lago di Como

Figli di terra forinese che fanno grande Forino in giro per l’ Italia, in giro per il mondo. Questa è la storia di Alessandro Rinaldi classe 1989 originario di Forino divenuto il nuovo Executive Chef dell’ Hotel “Passalacqua ” sul Lago di Como , considerato il miglior Hotel del Mondo. Ma chi è Alessandro Rinaldi ? Si avvicina all’arte culinaria in tenera età, giocando con pentole e pasta secca nella cucina della nonna, custode di antiche ricette. A quattordici anni inizia a muovere i primi passi nel mondo della ristorazione al Ristorante” La Scintilla”, esperienza che lo entusiasma e lo porta a iscriversi alla scuola alberghiera, per approfondire la sua formazione avvicinandosi al mondo dell’hotellerie che tanto lo affascina. Lavora poi al Therasia di Vulcano e successivamente con lo Chef Agostino Iacobucci, all’epoca al timone del ristorante stellato “I Portici di Bologna.”Sarà proprio l’incontro con Iacobucci a segnare una svolta nella sua carriera, trasmettendogli la cultura della cucina gastronomica senza fargli perdere di vista il culto del cibo in famiglia e della semplicità. È poi alla guida di Identità Golose che affina la sua personalità in cucina, affiancando in poco più di un anno oltre 100 toque di grande fama, con le quali lavora a quattro mani, sperimenta, conosce materie prime che non aveva mai manipolato, si approccia a tecniche nuove, raccogliendo spunti da ognuna di queste esperienze e facendole proprie. Una scuola eccellente, che gli consente di spiccare il volo fino a farlo arrivare a Passalacqua sul Lago di Como, dove porta oggi i suoi valori. Primo fra tutti, la famiglia, tema ricorrente in molti dei suoi piatti.Definisce la sua cucina “pulita, nitida e decisa” dove al centro di tutto c’è il gusto, che deve essere riconoscibile e perfetto. Una filosofia che abbraccia perfettamente quella di Passalacqua, dove la parola ‘gusto’ esprime in ogni dettaglio il suo doppio significato: quello della capacità innata di riconoscere ed esaltare il bello, e allo stesso tempo il buono. È così che Chef Alessandro fa sposare l’amore per la bellezza con il piacere della buona tavola.

Approdato a Passalacqua, Alessandro Rinaldi diventa lo ‘chef di casa’, perfettamente formato nell’arte dell’eccellenza culinaria, ma allo stesso tempo attento ai gusti e ai desideri dei suoi ospiti, proprio come i cuochi che le antiche famiglie nobili portavano con sé spostandosi dalla casa di città alle loro dimore sul lago, per trascorrere i mesi estivi in villeggiatura. Così, proprio come allora, le primizie dell’orto, un vero e proprio giardino gastronomico, diventano l’elemento chiave di tanti suoi piatti. I suoi spaghetti alle vongole valgono da soli un soggiorno al ristorante Passalacqua. Queste e altre prelibatezze attendono gli ospiti nella casa delle meraviglie sul Lago di Como, dove il senso della famiglia e dell’accoglienza regnano sovrani, non solo nella cucina dello Chef. Ad Majora

