Il Club Napoli apre le porte a Baiano, un sogno che diventa realtà. VIDEO

Baiano, un comune nella provincia di Avellino ai confini del napoletano, ha sempre vissuto la passione per il calcio nel cuore dei suoi abitanti. Per anni, gli appassionati di questo sport hanno dovuto viaggiare per assistere alle partite della loro squadra del cuore, il Napoli. Tuttavia, da oggi, i tifosi di Baiano possono gioire, perché il Club Napoli ha finalmente aperto le porte nella loro città. È un sogno che diventa realtà per questa comunità appassionata di calcio.

Questo nuovo centro di aggregazione promette di portare un vento di entusiasmo e passione per il calcio nella comunità locale. Il club è stato accolto con gioia dai tifosi di tutte le età, e il taglio del nastro è stato un evento emozionante che ha segnato l’inizio di una nuova era per Baiano.

Il Club Napoli a Baiano è dotato di strutture moderne e all’avanguardia che offrono ai tifosi hanno bisogno per vivere appieno la loro passione per il calcio. Ieri le nostre telecamera durante l’incontro di Champions Braga – Napoli hanno ascoltato i protagonisti dell’iniziativa. In allegato il video.