BAIANO. Vezzi e … vizi comuni nell’ironia di Carmine Montella. All’Incontro vignette in video, raccontando ieri e oggi nel locale e nel globale

Un collage di gradevole, ma anche di corrosiva e… mordace varietà, specchio del fior fiore del racconto che Il Roditore – pseudonimo adottato dal professore Carmine Montella, ch’è stata persona di Scuola di lungo e ben stimato percorso professionale -, viene componendo da … lunga e pluriennale data, con l’alacre cura e solerte impegno che lo distingue, nel narrare la quotidianità. Una rappresentazione, che fa ingolfare e volteggiare nella cronaca spicciola e minuta di varia dimensione e portata, attingendo, senza alcuna lèsina, alla realtà sociale e politica, attraversata da umane miserie, impastate, a profusione, da arroganze illimitate, superbi egoismi e violenze. E’ l’ incisiva narrazione in vignette, fatte di rapidi disegni e schizzi, parlanti negli icastici motti delle nuvole di … fumetto.

            Del mondo … raccontato  nelle vignette del Roditore, con ancoraggi al localenostrano e … alle multiformi varianti del globale attuale, un interessante saggio sarà fornito – sabato, 24 gennaio, alle ore 18,00-,  nella videoproiezione che sarà proposta nella sede del Circolo LIncontro, in via Luigi Napolitano, con l’intervento dell’autore, in dialogo con Gianni Amodeo.

La valenza del percorso d’analisi nelle opere di saggistica e di storia locale  del professore Carmine Montella  sarà presentata da Carlo Melissa.

