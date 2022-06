Si sono aperte stamane le urne delle 4 sezioni allestite presso la Scuola Media di Baiano dove sono chiamati a votare i 4251 iscritti nelle liste elettorali suddivisi in 2071 (48,72%) maschi e 2180 (51,28%) femmine. Due liste in campo “Baiano Civica”con candidato sindaco Enrico Montanaro e “Noi per Baiano” con Emanuele Litto candidato sindaco. Le operazioni di voto si concluderanno alle 23 e domani alle 14 ci sarà lo spoglio.

