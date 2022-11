BAIANO. Teresa Milite, riconoscimento professionale dell’Istituto nazionale Pascale

​Importante e significativo riconoscimento per Teresa Milite, giovane medico impegnata da qualche anno nel Pascale, l’Istituto nazionale per i tumori, nei corsi dell’alta formazione specialistica per le terapie oncologiche.

​L’accurata deontologia e le competenze, che formano il background ,con cui la dott.ssa Milite esercita la delicata professione medica, le sono già valse la sottoscrizione del contratto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il rinomato e prestigioso Istituto partenopeo.

​Della dott.ssa Teresa Milite –laureata con il massimo dei voti e la lode a La Sapienza, a Roma– va evidenziato l’impegno di volontariato civico e culturale svolto nel Circolo L’Incontro – negli immediati anni pre–Coronavirus– corroborato da interessanti Forum con info- point di eccellente fattura contenutistica e lineare spiegazione, tra cui davvero rilevanti quelli sulla genesi delle malattie tumorali e sulle attività di ricerca scientifica per le terapie oncologiche, e, in particolare, sulla criticità e pericolosità che sono indotte dall’eccessivo ed improprio uso dei farmaci antibiotici.

​A Teresa Milite, vive congratulazioni del gruppo redazione e, noblesse oblige, della comunità de L’Incontro, nel segno dell’ ad meliora ac maiora semper.