Baiano, sopralluogo al cantiere di Fontana del Lago: proseguono i lavori per la messa in sicurezza del quartiere di via Luigi Napolitano

BAIANO – Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori nel cantiere di Fontana del Lago, uno degli interventi più attesi dalla comunità baianese per la mitigazione del rischio idraulico e la tutela del territorio.

Nella giornata di ieri il sindaco Enrico Montanaro, accompagnato dal geometra Luigi Tulino, direttore di cantiere della ditta esecutrice, ha effettuato un sopralluogo per verificare da vicino lo stato di avanzamento delle opere.

Nel corso della visita sono stati definiti alcuni aspetti tecnici e verificato il regolare andamento del cantiere, con i lavori che stanno procedendo in linea con le previsioni.

«Abbiamo voluto constatare personalmente l’avanzamento dell’intervento – ha dichiarato il sindaco Montanaro – e posso affermare con soddisfazione che i lavori stanno procedendo positivamente. Si tratta di un’opera strategica per Baiano, destinata a risolvere criticità che, negli anni, hanno interessato in particolare il quartiere di via Luigi Napolitano.»

Il progetto punta infatti a migliorare il deflusso delle acque e a ridurre il rischio di allagamenti, attraverso un’importante opera di sistemazione idraulica del vallone.

«Continuiamo a seguire il cantiere con la massima attenzione – ha aggiunto il primo cittadino – perché siamo consapevoli dell’importanza di questo intervento. Investire nella sicurezza del territorio significa tutelare i cittadini e prevenire situazioni che in passato hanno creato notevoli disagi alle famiglie residenti.»

Le immagini del sopralluogo documentano l’avanzamento delle lavorazioni, con le opere di rivestimento in pietrame e la sistemazione dell’alveo ormai in fase avanzata, segno concreto di un intervento che procede verso il completamento e che rappresenta un passo importante per la sicurezza idrogeologica dell’area.