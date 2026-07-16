SPERONE. Buon 50° compleanno a Maria Navaretta: una mamma speciale

Oggi festeggiamo una donna speciale, dal cuore immenso. Una mamma che ha dedicato la sua vita alla nostra famiglia, affrontando con forza e amore ogni sacrificio per crescere noi cinque figli. Sei sempre pronta ad aiutare chi ha bisogno, senza aspettarti nulla in cambio. Hai un amore infinito anche per gli animali, soprattutto quelli più indifesi, e non ti tiri mai indietro quando c’è qualcuno da sostenere. Non hai mai pensato prima a te stessa, ma sempre a noi. Ci hai insegnato il valore dell’amore, del rispetto, della generosità e dell’umiltà. Sei il nostro punto di riferimento, il nostro esempio e il nostro orgoglio. Grazie per tutto quello che fai ogni giorno, spesso in silenzio. Ti auguriamo che questo compleanno ti porti tutta la felicità che meriti, perché una persona come te è davvero rara. Buon 50° compleanno, mamma! Ti vogliamo un bene infinito.dai tuoi figli Francesco, Alessio,Sarah, Marika e Laura è il nostro papà Elia.