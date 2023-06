BAIANO- Nei prossimi giorni l’approvazione del Bilancio di previsione.

Il sindaco di Baiano Enrico Montanaro illustra le linee guida dello strumento finanziario per il corrente anno. “Tra una quindicina di giorni andremo ad approvare il bilancio di previsione per l’anno in corso. Come ogni anno il nostro obiettivo resta sempre quello di garantire una pressione fiscale bassa per limitare al minimo le aree di evasione e consentire ai cittadini di pagare le tasse. In questo modo sicuramente ci saranno maggiori entrate e l’area di evasione sarà sicuramente minima. Al tempo stesso sarà mantenuta la qualità dei servizi offerti al cittadino. Il nostro obiettivo quindi è quello del completamento delle opere pubbliche e prendere nuovi finanziamenti pubblici attraverso i fondi del Pnrr, in quanto grazie all’Europa sono possibili opportunità per i piccoli comuni”. Dopo la vittoria elettorale dello scorso anno, Montanaro si adopera per migliorare la qualità della vita del comune attraverso nuove opportunità che vengono fuori dall’Europa, considerato che questi fondi vanno comunque spesi e rappresentano un’opportunità da non perdere. (Albino Albano)