BAIANO. Più decoro in paese, Montanaro detta le regole con un’ordinanza

Il sindaco Montanaro chiede alla popolazione maggior rispetto del coro pubblico e pone il divieto su tutto il territorio comunale di non sporcare il suolo pubblico e l’arredo urbano con sostanze di tipo organico quali escrementi, sputi e rifiuti di cibo, con cartacce, cicche di sigarette e volantini pubblicitari, con sostanze oleose quali quelle provenienti dai motorini o dagli autoveicoli nonché con rifiuti di ogni genere.

Di non imbrattare gli arredi urbani (panchine, muretti, segnali, etc….) con scritte, disegni e vernici ovvero adesivi di qualunque genere.

Occorre inoltre rispettare in particolare le seguenti disposizioni in materia di igiene urbana:

– Depositare i rifiuti non prima delle 21.30 e non oltre le 24.00 del giorno antecedente la raccolta nel periodo invernale (ottobre-maggio); non prima delle 22.30 e non oltre le 24.00 del giorno antecedente la raccolta nel periodo estivo (giugno-settembre).

– Depositare le varie frazioni di rifiuto nei giorni stabiliti dal calendario della raccolta diramato dall’Amministrazione.

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili: applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze dell’ordine presenti sul territorio l’incarico di vigilare sull’applicazione della presente ordinanza.

