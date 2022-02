VISCIANO. Muore il prof. Fioravante Meo, fu attivo collaboratore di padre Arturo

Visciano in lutto per la morte del prof. Fioravante Meo, autore e scrittore di storia patria. Giornalista e per anni direttore dell’emittente cattolica nonché voce ufficiale della Piccola Opera della Redenzione di Radio Carpine. Attivo collaboratore di Padre Arturo. Vissuto per anni a Torre Annunziata dove è stato anche amministratore e politico stimato. Autore di noti libri in più edizioni su Visciano, Storia leggenda e Folklore. Sulle traduzioni locali come la festa di Luglio in onore della Madonna del Carpinello, di Carnevale come la Quadriglia, Laccio d’amore, la Canzone di Zeza e i 12 mesi. Ultimamente è vissuto a Visciano attorniato da amici e parenti. Alla moglie e parenti tutti il nostro cordoglio. Nicola Valeri

