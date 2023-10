BAIANO. Manlio Santanelli e “Uscita d’Emergenza”: Un Viaggio nell’Animo Umano. Al teatro il Colosseo l’11 e12 novembre

Manlio Santanelli, il rinomato drammaturgo napoletano nato nel 1938, si erge come una figura iconica che collega il grande Eduardo De Filippo a Enzo Moscato e Annibale Ruccello. La sua opera più celebrata, “Uscita d’Emergenza,” ha raggiunto i palcoscenici di tutto il mondo ed è stata insignita del prestigioso Premio I.D.I. nel 1979.

In “Uscita d’Emergenza,” i personaggi Cirillo e Pacebbene, costretti a condividere uno scantinato nei Campi Flegrei, incarnano emozioni e esperienze che toccano da vicino il pubblico. Essi narrano le nostre paure e i nostri sogni di un futuro migliore, una storia che rimane incredibilmente attuale. La scenografia dei Campi Flegrei e i fenomeni di bradisismo che vi si manifestano sottolineano la fragilità della nostra esistenza, un tema universale che ci accomuna.

Il palcoscenico del Teatro Colosseo di Baiano sarà il luogo in cui questo straordinario spettacolo prenderà vita. L’appuntamento è fissato per Sabato 11 novembre alle 21:00 e Domenica 12 novembre alle 19:00. Con la regia di Gianni Di Nardo, Paolo Capozzo interpreta il personaggio di Cirillo, donandogli un’ingenuità infantile che suscita la speranza in un futuro migliore. Alfonso Grassi, nel ruolo di Pacebbene, incarna la meschinità con altrettanta precisione e maestria.

Questo spettacolo è una tappa imprescindibile per gli amanti del teatro, un’opera che segna l’inizio della Rassegna “MU/TE” (il silenzio creativo). Questa rassegna si propone di offrire spettacoli diversi dal solito, sfidando le convenzioni per disegnare nel tempo un percorso culturale che racconti e definisca al meglio la nostra passione per la vita nel Sud.

I biglietti sono disponibili presso la sede di Proteatro, in Piazza IV novembre, 9 a Baiano. Non perdete l’opportunità di assistere a uno spettacolo che fonde tradizione teatrale e innovazione, dando voce alle emozioni umane e alle sfide dell’esistenza.