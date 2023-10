ROCCARAINOLA (NA). “Una Pizza Speciale” – Condivisione e unione attraverso la Pizza

Il 18 novembre alle 15:30, presso la mensa comunale dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni I” di Roccarainola, si terrà un evento speciale, intitolato “Una Pizza Speciale.” Questo progetto è promosso con passione e dedizione dall’associazione “Autismo in Movimento” e mette al centro della scena la pizza e le persone, dimostrando che la pizza è molto di più di un semplice pasto: è un mezzo di condivisione e unione.

Ciò che rende questo evento straordinario è che coinvolge non solo i bambini con lo spettro dell’autismo ma è aperto a tutti i bambini. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione, la comprensione e l’amicizia tra i giovani, indipendentemente dalle differenze.

La giornata sarà resa ancora più speciale dalla presenza della europarlamentare Chiara Maria Gemma, eletta nella Circoscrizione sud, che ha annunciato la sua partecipazione. La sua presenza dimostra l’importanza dell’iniziativa e il suo impegno nel promuovere la consapevolezza sull’autismo e sull’importanza dell’inclusione.

Un altro ospite d’onore sarà il coordinatore del Movimento disabili italiani, Giovanni Esposito, il quale condividerà la sua esperienza e le sue visioni sull’inclusione e sull’importanza di abbattere le barriere.

Un progetto come “Una Pizza Speciale” non sarebbe possibile senza la generosa collaborazione del pizzaiolo Angelo Napolitano del ristorante “L’arco dei desideri” di Roccarainola e dello chef Stefano Vacchiano, dell’associazione provinciale cuochi Napoli Apcn, che contribuiranno a creare un’esperienza culinaria indimenticabile per tutti i partecipanti.

Questo evento è molto più di una semplice cena. È un momento di unione, di condivisione e di crescita per tutti i partecipanti. Promuove valori importanti come l’inclusione, l’amicizia e la consapevolezza sull’autismo. “Una Pizza Speciale” rappresenta un passo avanti verso una società più inclusiva e accogliente per tutti, indipendentemente dalle differenze.