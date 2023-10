BAIANO. La Protezione Civile impegnata nella campagna informativa “Io Non Rischio”. Video

Stamane a Baiano, in piazza Napolitano, si è tenuta la prima giornata della campagna informativa “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, a cura del gruppo di volontari della Protezione Civile di Baiano.

I volontari hanno accompagnato la cittadinanza in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio anche con la distribuzione di brochure informative. Il segretario Filomeno Carsuo ha dichiarato:

“Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica che ha l’obiettivo di informare e preparare le famiglie, le scuole e le aziende a rispondere nella maniera appropriata a determinate situazioni di grande pericolo, come gli incendi boschivi e ad eventi calamitosi, quali terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche. Quindi invito tutti i cittadini a partecipare anche domani”.

La manifestazione baianese non è stata l’unica della giornata infatti il coordinatore della Protezione Civile, Stefano Napolitano insieme ad altri volontari sono stati impegnati a Sant’Angelo dei Lombardi in una esercitazione prevista a livello regionale organizzata dalla Prefettura, d’intesa con la Regione Campania. Oltre al personale della protezione civile regionale, presenti anche operatori dell’Esercito, delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, dell’Asl e della Centrale operativa territoriale 118, del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, del CeRVEne (Centro regionale di riferimento veterinario per le emergenze non epidemiche).

Tali manifestazioni rivolte ad ogni fascia di età sono fondamentali per insegnare alla popolazione ad avere comportamenti corretti in caso di pericolo. (A.Siniscalchi)