BAIANO. La morte improvvisa di Tommaso Gaglione addolora la comunità

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per entrare nell’abitazione di Tommaso Gaglione, 47enne baianese, molto conosciuto, che abitava da solo nell’abitazione di proprietà di via Malta. L’assenza dell’uomo per le strade cittadine e all’esterno della sua abitazione aveva insospettito i vicini che erano abituati a vederlo spesso e a scambiarci brevi discussioni. Lanciato l’allarme ecco che intervengono i Caschi rossi che entrano nella sua abitazione forzando la porta, fino all’ultimo si è sperato che l’uomo non fosse in casa ma così non è stato. Tommaso viene rinvenuto privo di vita, morto per un malore, senza che nessuno ha potuto fare qualcosa per aiutarlo. Tommaso già qualche anno fa aveva perso un fratello prematuramente a cui era legato cosa che lo aveva profondamente segnato. In queste ore molte sono le testimonianze di chi lo aveva conosciuto lasciate su facebook, una su tutte che vogliamo proporvi è quella dell’amico Nicola: “Grazie di tutto Tommaso. Questo mondo non è fatto per le anime buone. È stato un onore e un privilegio essere stato tuo amico; perdonaci se qualche volta, inconsapevolmente, abbiamo mancato in qualcosa. Ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo sempre. Ciao Tommaso!”

adsense – Responsive – Post Articolo