BAIANO. “Il mese dei miracoli”, il nuovo manifesto del gruppo di Emanuele Litto

Siamo all’inizio di una nuova campagna elettorale, che tra fine maggio e inizio giugno, a secondo della data fissata dal Ministero porterà al voto la cittadinanza baianese al voto rinnovare delle cariche consiliari, ed ecco che il gruppo di opposizione di Emanuele Litto continua a incalzare la maggioranza uscente. Lo fa con un manifesto affisso oggi per il paese dal titolo: “Il mese dei Miracoli”.

Ecco il testo:

Si avvicina il tanto atteso “mese dei miracoli”. Ogni cinque anni, come da tradizione, in prossimità delle elezioni, l’Amministrazione ci regala questo lieto evento. Basta solo un mese e tutti i nostri mali passeranno. Non importa se si creano disagi; L’importante è far credere che qualcosa è stato fatto.

1. C’è da aprire il Colosseo, chi se ne frega se non ci sono le autorizzazioni…. Ci sono le elezioni.

2. C’è da realizzare la P ensilina d ella scuol a, ch i se ne frega se i b imbi attraversa no un cantiere , non possiamo attendere l’estate… C i sono le elezioni .

3. C’è da installare il riscaldamento al P alazzetto dello S port , chi se ne frega se saranno sospese le attività dei nostri ragazzi , non possiamo attendere la fine dell a stagione … C i sono le elezioni.

Ma non siete stanchi di tutti questi numeri? Baiano lo è!

Non facciamoci ingannare perchè:

‘A jatta pe’ jì ‘e pressa, facette ‘e figlie cecate.

