BAIANO – Il disservizio dell’ Asl Distretto di Baiano – la nota di FdI.

Il circolo del baianese di FdI esprime la propria vicinanza a quanti, negli ultimi giorni, sono incappati, per rinnovare l’esenzione del ticket sanitario, nel disservizio dell’Asl-Distretto di Baiano.

In questo periodo in cui è necessario rinnovare la documentazione per ottenere l’ esenzione dal ticket sanitario, c’è un solo operatore allo sportello, ciò crea enormi disagi agli utenti, soprattutto anziani e fragili.

L’attesa dura anche mezza giornata, spesso il numeratore non funziona, e ci sono liti tra gli stessi utenti. Questa è la Sanità campana che, tutto sembra ,tranne che un’ eccellenza. Ci auguriamo che chi di dovere prenda gli opportuni provvedimenti perché il cittadino va tutelato e rispettato.