AVELLA. Chiara Cacace: “No al Forno, scenderemo in piazza con i cittadini”

“Con una maggioranza risicata oggi in Consiglio Comunale è stata votata la proposta per la realizzazione ad Avella di un Forno Crematorio. Quale gruppo di minoranza abbiamo espresso le ragioni di dissenso assoluto al progetto. Non ci fermeremo, coinvolgeremo i cittadini e tutti coloro che analizzando le ragioni, i rischi e la possibile utilità pubblica per Avella riterranno di dire “NO AL FORNO”.

Sui nostri figli non possono ricadere le nostre #colpe ed i nostri #silenzi. La pubblica utilità sarebbe una piccola percentuale al Comune sul guadagno della società. Tutto per portare al Comune della Cittadina archeologica un po’ di respiro economico in una situazione economica di affanno, come dimostrato dal bilancio di previsione, e determinata da una cattiva gestione dei soldi pubblici da parte di chi ha amministrato in precedenza. La Minoranza non ci sta e si metterà in prima fila accanto a quanti intenderanno dire “NO AL FORNO”.

Queste le dichiarazioni di Chiara Cacace post consiglio comunale di ieri lunedì 10 ottobre 2022.