BAIANO. Grande successo per la scelta del Maio al Bosco di Arciano: comunità in festa in attesa del 25 dicembre

La manifestazione per la scelta del Maio nel suggestivo scenario del Bosco di Arciano di Baiano si è rivelata un successo, attirando un folto numero di partecipanti e appassionati. L’evento ha preso il via con il raduno presso il Casone del Bosco, un luogo simbolico che ha accolto cittadini di ogni età, uniti dalla volontà di preservare una tradizione che affonda le sue radici nella cultura locale.

Durante la giornata, i presenti hanno potuto vivere un momento di connessione con la natura e con la comunità, assistendo alla selezione del Maio, il grande albero che rappresenterà il cuore delle celebrazioni natalizie. La scelta del Maio non è solo un atto simbolico ma anche un rito collettivo che richiama valori di solidarietà e appartenenza.

Il presidente del Maio, visibilmente soddisfatto, ha espresso gratitudine per l’ampia partecipazione, sottolineando come questa tradizione continui a essere un elemento fondamentale per mantenere vivo il senso di comunità e identità del territorio.

La giornata si è conclusa in un clima di festa, con scambi di auguri e momenti di convivialità, lasciando i partecipanti entusiasti e già in attesa del prossimo appuntamento. La comunità si ritroverà infatti il 25 dicembre per celebrare il Natale con il Maio come protagonista, in una manifestazione che promette di essere altrettanto sentita e partecipata.