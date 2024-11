AVELLA. I Presepi di Nino Pecchia fanno tappa a Pratola Serra dal 30 novembre all’8 dicembre al Centro Servizi Moccia.

Dopo il successo della mostra di Avella, visitata da migliaia di persone, i presepi saranno esposti nella galleria del Gran Bar Moccia.

Il presepe è una delle tradizioni più amate e radicate nella cultura italiana. Questa affascinante rappresentazione della natività non ha solo un significato cristiano, ma è anche un pezzo fondamentale del patrimonio culturale e artistico italiano. Anche La nascita del presepe la dobbiamo a San Francesco d’Assisi che nel 1223, in una grotta nei pressi di Greccio, diede vita al primo presepe vivente.

Come narra il suo primo biografo, Tommaso da Celano, circa quindici giorni prima del Natale del 1223, fece chiamare un uomo molto pio e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio l’imminente festa del Signore, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei fare memoria di quel Bambino che è nato a Betlemme, e in qualche modo intravedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per mancanza delle cose necessarie a un neonato; come fu adagiato in una mangiatoia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».

Nel corso dei secoli, il presepe ha subito numerose trasformazioni, adattandosi ai cambiamenti sociali e culturali. Dalle prime rappresentazioni viventi, si è passati a presepi scultorei realizzati con materiali sempre più raffinati e pregiati. Tra le varie tradizioni presepiali italiane, quella napoletana merita una menzione speciale. Il presepe napoletano, con la sua straordinaria attenzione ai dettagli e la sua capacità di rappresentare la vita quotidiana del XVIII secolo, è diventata una vera e propria arte. Basti pensare a Via San Gregorio Armeno a Napoli decine di botteghe di arte presepiale dove i personaggi sono realizzati con maestria da artisti e artigiani specializzati che, non si limitano a rappresentare solo la scena della natività, ma includono una vasta gamma di personaggi che ritraggono la società dell’epoca in tutte le sue sfaccettature.

Il Centro Servizi Moccia di Pratola Serra, nell’ambito delle iniziative artistiche e culturali ospiterà dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 la mostra dei presepi realizzate dal Maestro di Arte Presepiale Cav. Carmine Nino Pecchia. Dalle “Natività” in stile napoletano, di fine manifattura, a vere e proprie scenografie artistiche ricche dei personaggi e degli animali della tradizione presepiale popolare.

Nino Pecchia è riuscito a conciliare la sua professione di Carabiniere all’amore per l’arte presepiale ottenendo consensi e plausi. Presente con le sue opere in molti contesti artistici e culturali. Una splendida mostra nel mese di ottobre ad Avella che farà tappa a Pratola Serra e a Nola nell’ambito delle manifestazioni natalizie 2024.