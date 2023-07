<< Che la fede per Santo Stefano regni sovrana nei nostri cuori, sia di conforto nei momenti difficili, ma soprattutto ci conservi in salute e ci dia quella pace e serenità cui tutti desideriamo>>. Con questo messaggio il comitato festa ha diffuso il programma dettagliato delle manifestazioni civili e religiose legate alla festività del Santo Patrono. Dopo alcuni anni di stop, finalmente si ritorna a riempire le piazze e a far festa. (Alessandro Siniscalchi)