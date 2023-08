BAIANO. Alla festa della Nocciola anche “I Serial Griller”, l’associazione di promozione sociale del settore enogastronomico

Tornano “I SERIAL GRILLER”, l’ormai nota Associazione di Promozione Sociale che opera nel settore enogastronomico e della valorizzazione dei prodotti tipici irpini. Il prossimo appuntamento che vedrà protagonista il sodalizio avellano è fissato per la Festa della Nocciola 2023 che si svolgerà a Baiano dall’8 al 10 settembre p. v.

Presso lo stand si potranno degustare le varie sfumature del caciocavallo impiccato, l’ottimo liquore alla nocciola ed il rinomato vino Aglianico di cui tutti parlano.

Grazie alla collaborazione con gli amici della Pro Loco Baiano, dunque, i “GRILLERS” parteciperanno ad una delle più importanti feste dell’Irpinia, giunta oramai alla sua XXIV edizione, contribuendo grazie ai loro prodotti alla riuscita di un evento che resta tra i più attesi da coloro che amano questo settore.

“Partecipare alla Festa della Nocciola è per noi un onore ma anche un grande impegno perché sappiamo che si tratta di un evento importantissimo, conosciuto e partecipato in maniera massiccia da migliaia di persone. Con professionalità e competenza ma anche con l’estremo divertimento che caratterizza ogni nostro impegno, confidiamo di poter fare bene e di lasciare ancora una volta il segno come in ogni nostra partecipazione a questo tipo di manifestazioni. Ringraziamo tutta la Pro Loco Baiano attraverso la Presidente Mariella Del Basso per l’opportunità che ci ha dato, frutto di stima ed amicizia maturate nel corso degli anni”, afferma soddisfatto il Presidente de I SERIAL GRILLER, Pietro D’Anna.

Appuntamento dunque per 8-9-10 settembre a Baiano in occasione della Festa della Nocciola 2023 per degustare e divertirsi assieme a I SERIAL GRILLER.