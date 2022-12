BAIANO. Al teatro Colosseo lo spettacolo  “Prova aperta Proteatro” alla presenza delle classi terze della scuola secondaria Giovanni XXIII-Parini

All’ interno della progettazione di esperienze volte all’ integrazione della scuola con la comunità territoriale, sostenuta dal Dirigente Scolastico dell’ IC GiovanniXXIII – Parini, Prof. Pasquale Napolitano si è tenuta stamattina al teatro Colosseo di Baiano, alla presenza delle classi terze della scuola secondaria, lo spettacolo “Prova aperta Proteatro” per la regia di Lubomir Martin Bukovy e Francesco Scotto in collaborazione con l’Istituto Slovacco a Roma realizzato nell’ambito del progetto della Fondazione Campania dei Festival “Quartieri di vita.Life infect with Social Theat” a conclusione di un laboratorio di performing arts.

Il progetto ha riunito figure professionali e gruppi di persone per comunicare, attraverso il rituale liberatorio della cultura scenica, il senso della nostra vita. Si parte dall’ idea del teatro come luogo dove trovare le risposte alle nostre domande, come luogo in cui rigenerarci per collegare il mondo interiore con quello esteriore per stabilire quindi, un equilibrio.” Si tratta del viaggio di ognuno di noi per essere se stessi e riuscire ad incontrare gli altri” afferma Francesco Scotto.

Molti i temi trattati e analizzati dagli alunni delle classi terze presenti all’incontro: la difficoltà nei rapporti a due, la fiducia in se stessi, l’ amore per la propria terra e le sue tradizioni, il rifiuto e l’ accettazione del figlio, la perdita di un figlio, il bisogno di credere nei propri sogni, la sfiducia e la violenza verso un figlio con la conclusione di un riscatto positivo. Ognuno di questi temi è il frutto del percorso laboratoriale sperimentato in undici giorni di lavoro, nessun testo scritto da altri, se non qualcosa che è stato un “pre-testo” da usare per esprimere emozioni.

Una bella iniziativa nata a sostegno dell’ampliamento dell‘offerta formativa indirizzata agli alunni della nostra scuola per garantire opportunità di crescita, di esperienza di socializzazione, di conoscenza puntando sempre di più verso l’apertura al territorio.