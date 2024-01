Baiano: Al teatro Colosseo la presentazione del nuovo libro di Antonio Vecchione

Sarà presentato sabato 10 febbraio il nuovo libro di Antonio Vecchione “Quando i giovani costruivano sogni, lo sport come passione e emancipazione” edizione curata dall’associazione “La Piccola Cometa”.

di Saverio Bellofatto

Uno straordinario racconto, arricchito da foto e articoli giornalistici, nei quali, molti si riconosceranno e avranno l’opportunità di ricordare e rivivere bei momenti della propria gioventù, di quando la comunità, impegnata in un processo di emancipazione, era alla ricerca di un’affermazione per la condivisione dei valori dello sport e dell’amicizia nel segno della sana competizione.

Un libro dove Antonio Vecchione riporta alla luce un pezzo di storia di Baiano quando le generazioni di giovani baianesi, a cominciare da quella del primo dopoguerra, hanno immaginato progetti lungimiranti frutto di ideali e sogni che albergavano nel profondo della loro sensibilità di persone ricche di valori positivi. I programmi sportivi realizzati da questi illuminati protagonisti sono stati fondamentali per la crescita culturale e sociale della nostra comunità.

Emerge in questo scenario ricchissimo di iniziative sportive la figura di Gianni Amodeo, che, da mentore di grande spessore culturale per le generazioni che si sono susseguite, ha saputo incoraggiare, sostenere e promuovere le attività e le manifestazioni che fiorivano nella società baianese.

La ricca e documentata prefazione del libro con la storia del Baiano Calcio, scritta da Gianni Amodeo, costituisce testimonianza del suo spessore culturale, della sua vigile attenzione e dell’attaccamento alla comunità. La storia del Baiano è contestualizzata storicamente nel processo di emancipazione territoriale con larghi riferimenti alle vicende locali, nazionali e internazionali. Una prefazione che costituisce una ottima introduzione al racconto di Antonio Vecchione che segue nelle piacevolissime pagine del libro, con foto, articoli e testimonianze sulla storia della pallavolo baianese, dei giochi della gioventù, dello sport nelle scuole di Baiano, di basket, karate Coreano, ciclismo, pallamano. La lodevole vocazione sportiva baianese, ereditata dalle generazioni precedenti, ha caratterizzato la seconda metà del novecento ed emerge, dalle pagine del libro, in tutta la sua bellezza e intensità, arricchita da entusiasmo popolare e successi, regionali e nazionali.

Questo e gli altri libri pubblicati da Antonio sono nati dal suo amore per Baiano, in particolare della Baiano contadina e rurale, quella dei “Vesuni”, centro storico del paese, quella delle antiche tradizioni popolari, dei racconti e dei detti, della fede per S. Stefano, del popolo del Maio. Il suo è stato un appassionato lavoro fatto principalmente di ascolto, lettura e di ricerca documentale. I costumi di vita, i rapporti sociali e la straordinaria galleria di personaggi che emergono dai suoi racconti costituiscono una eredità culturale da salvaguardare e trasmettere a futura memoria.

Un appuntamento da non perdere Sabato 10 Febbraio 2024, ore 10,30 Teatro Colosseo Baiano