Forino (Av): Nomina a Responsabile Provinciale di Forza Italia per il Dottor Benito Giliberti

Il Dott. Benito Giliberti è il nuovo Responsabile Provinciale di Forza Italia. La nomina gli è stata conferita sabato 27 gennaio c.a. in seguito al Primo Congresso Provinciale dei forzisti.

Allo stesso Giliberti, già membro del Coordinamento Cittadino di Avellino Forza Italia, è stata inoltre assegnata la delega agli Enti Locali. Non mancano ovviamente parole di gratitudine di Giliberti al suo Partito al quale ha ampiamente manifestato l’intenzione di voler collaborare con ancor più maggiore dedizione ed impegno al già egregio lavoro svolto fino a questo momento da tutti i componenti irpini di Forza Italia. Un impegno atto ad incrementare la presenza azzurra su tutto il territorio provinciale anche in vista dei vicinissimi appuntamenti con le elezioni europee e comunali del prossimo giugno. Un sentito ed emozionato pensiero Giliberti lo riserva al compianto fondatore del movimento azzurro Silvio Berlusconi, ed allo stesso tempo, lancia il suo sguardo al prossimo futuro soprattutto alle insidiose sfide elettorali, le quali richiederanno un capillare impegno sulle varie realtà dei Comuni irpini a partire da Avellino Comune capoluogo che gli esponenti provinciali di Forza Italia conoscono benissimo. “La nostra nuova forza trainante è quella di un partito di giovani, di donne, persone capaci in una fase di fortissimo rilancio. Vogliamo lavorare e mettere in campo iniziative importanti per continuare a crescere, allargare la comunità di un partito che è l’unico partito moderato e riformista”, così afferma lo stesso Giliberti il quale infine ha ringraziato tutti i parlamentari ed europarlamentari presenti al Congresso, nonché il Dott. Carmine De Angelis, l’On. Fulvio Martusciello e la dottoressa Annamaria Vecchione per la stima e la fiducia accordata fin dall’ inizio di questo ambizioso progetto politico. Daniele Biondi