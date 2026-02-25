Aversa, giovane di 23 anni trovata senza vita in casa: disposta l’autopsia

Tragedia ad Aversa, in provincia di Caserta, dove una giovane di 23 anni, identificata come Lucienne Polito, è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione.

A far scattare l’allarme è stato un familiare, insospettito dal silenzio prolungato della ragazza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’appartamento permettendo ai sanitari del 118 di accedere all’interno.

Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per la giovane non c’era già più nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento, le prime ipotesi farebbero pensare a cause naturali, ma l’autorità giudiziaria ha comunque disposto l’autopsia per fare piena luce sulla vicenda.

L’intera comunità resta scossa per la scomparsa improvvisa della giovane, in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini.