Cento troppo precisa da tre: l’Unicusano Avellino cade 101-90 alla Baltur Arena

Pioggia di triple e ritmo forsennato: la Sella colpisce chirurgicamente, l’Unicusano lotta ma si arrende 101-90

L’Unicusano Avellino Basket si ferma alla Baltur Arena davanti a una Benedetto XIV Cento in serata di grazia. I biancorossi di coach Di Paolantonio vincono 101-90 dominando per lunghi tratti con una precisione irreale dalla distanza: 10 triple nei primi 20 minuti, 15 totali a fine gara. Percentuali che hanno indirizzato il match, nonostante un’Avellino combattiva e capace di rientrare fino al –5 nel terzo quarto.

I lupi, privi ancora di Zerini, hanno provato a rispondere con energia e soluzioni offensive efficaci, ma le fiammate di Montano e Davis hanno continuamente respinto i tentativi di rimonta. Cento ha toccato anche il +20, amministrando nel finale il ritorno irpino.

Domenica l’Unicusano tornerà al PalaDelMauro per la sfida con Forlì.

PRIMO QUARTO

Cento parte con un 6-0 e impone subito la sua fisicità. Dell’Agnello sblocca Avellino, poi Chandler e Lewis firmano il sorpasso (6-9). Ma Davis accende i motori e con una serie di triple ribalta tutto: parziale di 10-0 e 24-13, fino al 29-18 che chiude la prima frazione.

SECONDO QUARTO

Mussini prova a ricucire lo strappo con 5 punti consecutivi (29-23), ma Cento continua a colpire dall’arco con percentuali irreali: al 13’ è 7/11 da tre, poi addirittura 10/17. L’Unicusano accorcia fino al –9 (49-40), ma i padroni di casa restano in controllo: 57-44 all’intervallo.

TERZO QUARTO

Conti firma due triple che riportano Cento sul +14. Chandler prova a suonare la carica e Avellino torna fino al –5 (65-60), con un quintetto “small” che dà ritmo e aggressività. Ma la reazione centese è immediata: Montano, Davis e Devoe ricostruiscono il +17 (79-62). Il quarto si chiude 81-65.

QUARTO QUARTO

La Sella vola a +20 (85-65). Jurkatamm tenta l’ultimo assalto riportando Avellino sul –11, poi sul –7 a 70’’ dalla fine (95-88). Ma è troppo tardi: Berdini e Conti chiudono i conti per il 101-90 finale.

Tabellino – Sella Cento vs Unicusano Avellino Basket 101-90

(29-18, 28-26, 24-21, 20-25)

Sella Cento:

• Matteo Montano 24 (2/2, 5/9)

• Stacy Davis IV 21 (3/8, 4/10)

• Nicola Berdini 17 (5/5, 1/5)

• Luca Conti 16 (2/4, 3/6)

• Abdel Fall 8 (2/2, 1/2)

• Gabe Devoe 6 (2/4, 0/3)

• Nicolas Tanfoglio 5 (0/2, 1/2)

• Leonardo Guerrieri 4 (2/5, 0/0)

• Massimiliano Moretti 0 (0/3, 0/0)

• Edoardo Tiberti 0 (0/0, 0/0)

• Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0)

• Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Di Paolantonio

Tiri liberi: 20/24 – Rimbalzi: 40 (11+29, Davis 7) – Assist: 18 (Berdini 7)

Unicusano Avellino Basket:

• J.J. Chandler 17 (2/6, 3/6)

• Federico Mussini 16 (5/6, 1/5)

• Jaren Lewis 15 (7/13, 0/1)

• Alexander Cicchetti 14 (6/7, 0/0)

• Giacomo Dell’Agnello 11 (2/8, 0/0)

• Mikk Jurkatamm 9 (0/0, 2/5)

• Alessandro Grande 5 (0/1, 0/7)

• Giovanni Pini 3 (1/2, 0/0)

• Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

• Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0)

• Andrea Zerini 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Di Carlo

Tiri liberi: 26/31 – Rimbalzi: 34 (7+27, Cicchetti 11) – Assist: 14 (Jurkatamm 5)