Avellino, disagi al Pronto Soccorso del Moscati: segnalati malfunzionamenti ai terminali e lunghe attese per i pazienti

Disagi e rallentamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove sarebbero stati segnalati problemi ai terminali informatici utilizzati per la gestione dei pazienti e delle pratiche sanitarie.

Secondo informazioni diffuse da altri organi di stampa e da testimonianze raccolte sul posto, il sistema informatico risulterebbe parzialmente fuori uso, con conseguenti difficoltà operative per il personale medico e infermieristico.

Alcune immagini, pubblicate in rete, mostrano terminali bloccati o non funzionanti, circostanza che avrebbe reso più complessa la gestione del triage e delle procedure di accesso alle cure.

Da quanto si apprende, pazienti in attesa da diverse ore e operatori sotto forte pressione stanno affrontando una situazione di grande disagio. “I terminali non funzionano, gli operatori sono in difficoltà e il personale è allo stremo” sarebbe stato il commento di una fonte interna.

Al momento non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale da parte della direzione sanitaria del Moscati. Si attendono chiarimenti sulle cause del disservizio e sui tempi di ripristino del sistema.

La vicenda riaccende il dibattito sulle criticità strutturali e organizzative del pronto soccorso irpino, già alle prese con carenza di personale e sovraccarico di accessi.