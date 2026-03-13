Avellino, stretta sulla movida: locale “Jungle” chiuso per tre giorni, annunciati nuovi controlli

AVELLINO — Giro di vite sulla movida nel capoluogo irpino. Il Comune ha disposto la chiusura temporanea per tre giorni del locale “Jungle”, provvedimento adottato nell’ambito delle verifiche legate alla gestione della movida cittadina.

La decisione arriva dopo diversi esposti e segnalazioni, che hanno portato le autorità ad approfondire la situazione e a intervenire con un provvedimento amministrativo nei confronti dell’attività.

Nel frattempo, l’amministrazione ha annunciato che i controlli saranno estesi anche ad altri locali, in particolare quelli che organizzano eventi di musica dal vivo, per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, orari e disturbo alla quiete pubblica.

L’obiettivo, spiegano da Palazzo di Città, è quello di garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento e la tutela dei residenti, soprattutto nelle aree del centro dove la movida è più intensa.

Nei prossimi giorni sono quindi previsti ulteriori sopralluoghi e verifiche, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e degli uffici comunali competenti. Le attività ritenute non in regola potrebbero essere soggette a sanzioni o ulteriori provvedimenti.