Giornate FAI, studenti del Liceo Linguistico “P.E. Imbriani” guide ad Avella

In occasione delle Giornate FAI, due classi del Liceo Linguistico del Liceo Statale P.E. Imbriani – la 3ª D L e la 4ª D L – saranno protagoniste di un’importante esperienza di accoglienza e divulgazione culturale. Gli studenti guideranno i gruppi di visitatori offrendo spiegazioni e approfondimenti in lingua italiana, francese e inglese.

L’iniziativa rientra in un percorso di Formazione Scuola Lavoro (FSL) realizzato in cooperazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.

Durante le due giornate gli studenti saranno operativi ad Avella, accompagnando i visitatori alla scoperta delle bellezze archeologiche e paesaggistiche della città. I ragazzi illustreranno storia, curiosità e caratteristiche dei principali siti di interesse, contribuendo a raccontare il ricco patrimonio culturale locale.

Per gli studenti si tratta di un’esperienza significativa: vestendo i panni di “apprendisti ciceroni”, avranno la possibilità di mettere in pratica le competenze linguistiche e comunicative acquisite durante il percorso scolastico, diventando ambasciatori del territorio e della sua storia.

Un progetto che unisce scuola, cultura e valorizzazione del patrimonio, offrendo ai giovani un’occasione concreta di crescita e partecipazione attiva alla promozione del territorio.