San Martino Valle Caudina, aggredisce la compagna in casa: arrestato dai carabinieri

SAN MARTINO VALLE CAUDINA — Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. L’episodio è avvenuto a San Martino Valle Caudina, dove l’intervento tempestivo dei militari ha permesso di interrompere un’aggressione in corso all’interno di un’abitazione.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri sono intervenuti nell’appartamento sorprendendo l’uomo mentre stava aggredendo la donna, riuscendo così a fermare immediatamente la violenza. L’azione dei militari ha consentito di evitare conseguenze più gravi per la vittima, che è stata messa in sicurezza.

Per l’uomo sono scattate le manette in flagranza di reato. Dopo le procedure di rito, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della violenza domestica, un fenomeno contro il quale le forze dell’ordine continuano a mantenere alta la vigilanza, intervenendo rapidamente nei casi segnalati per garantire la tutela delle vittime.