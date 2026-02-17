Avellino, ripresa degli allenamenti: squadra affidata a Gigi Molino

Dopo l’esonero di Raffaele Biancolino e del suo staff, l’Avellino prova a rimettere ordine e a ripartire dal lavoro sul campo. La squadra biancoverde tornerà ad allenarsi oggi alle ore 17:00 allo stadio Partenio-Lombardi, con una seduta programmata a porte chiuse, scelta che testimonia la volontà del club di lavorare lontano da pressioni esterne in un momento particolarmente delicato della stagione.

In attesa della nomina del nuovo allenatore, la guida tecnica sarà affidata temporaneamente a Gigi Molino, allenatore della formazione Primavera, chiamato a dirigere gli allenamenti e a gestire la fase di transizione. Una soluzione interna che permetterà alla società di prendersi il tempo necessario per individuare il profilo più adatto a guidare la squadra nella seconda parte del campionato.

La decisione dell’esonero è arrivata dopo le recenti difficoltà di risultati e prestazioni, con la classifica che si è fatta più corta e la zona calda tornata pericolosamente vicina. Ora l’obiettivo immediato è ritrovare compattezza, serenità e continuità, elementi indispensabili per affrontare le prossime settimane con maggiore equilibrio.

La seduta odierna rappresenterà quindi il primo passo della nuova fase biancoverde: lavoro, concentrazione e attesa delle scelte definitive della società per la panchina, mentre il gruppo è chiamato a reagire e a ritrovare fiducia già dai prossimi impegni ufficiali.