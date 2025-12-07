Stelle di Natale ad Altavilla Irpina: la Protezione Civile sostiene l’AIL nella lotta alle leucemie

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile Massimo Ciccone di Altavilla Irpina ha allestito questa mattina il suo punto informativo nel cuore del paese, accogliendo cittadini e famiglie con l’iniziativa solidale dedicata alle tradizionali Stelle di Natale.

Quest’anno, oltre alla consueta attività di sensibilizzazione, l’iniziativa contribuisce anche a dare un supporto all’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, a favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti.

Sotto il gazebo giallo, i volontari hanno incontrato la comunità illustrando attività, progetti e l’importanza del lavoro quotidiano svolto sul territorio. Un’occasione non solo per offrire le Stelle di Natale, simbolo delle festività, ma anche per sensibilizzare sul ruolo essenziale della Protezione Civile in caso di emergenze, calamità o necessità della popolazione.

Con il sorriso e la disponibilità che da sempre li contraddistinguono, i volontari hanno invitato tutti a partecipare e sostenere l’iniziativa: un gesto semplice che contribuisce a rafforzare un presidio fondamentale per Altavilla Irpina.

“Vi aspettiamo”, è il messaggio rivolto alla cittadinanza dal gruppo guidato dallo spirito di servizio e dalla volontà di essere sempre al fianco della comunità.