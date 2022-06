AVELLINO. Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della pubblica incolumità

L’intera rete viaria del Comune di Avellino è interessata da lavori di scavo , protratti e ripetuti nel tempo, da parte dei gestori dei servizi, ed in particolare per la realizzazione della rete di comunicazione elettronica, realizzati contestualmente ed in maniera non organica né programmata, che impediscono di fatto la regolarità della circolazione stradale ;

– Il ripristino dello stato dei luoghi (strade/marciapiedi) non viene realizzato a regola d’arte né nei tempi previsti,con grave pregiudizio per la sicurezza di tutti gli utenti della strada;

– Tale situazione determina un attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini, esponendo, altresì, l’Ente al rischio di domande risarcitorie ed a responsabilità civili e/o penali per eventuali sinistri;

VISTI

– l a nota prot . 44611/22 del 3 giugno 2022 con la quale il Comandante della Polizia Municipale , a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e degli interventi effettuati dalle pattuglie in servizio sul territorio, segnalava la descritta situazione di intralcio alla circolazione e di pericolo per la pubblica e privata incolumità determinata dai lavori di scavo realizzati lungo le arterie viarie del territorio comunale;

– la nota prot . 28322/22 del 7 aprile 2022, inviata a tutti i gestori di servizi, avente ad oggetto l’occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di scavo e relativi adempimenti ;

– gli obblighi inerenti l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte nel rispetto delle leggi e della disciplina di settore, e all’esecuzione dei ripristini stradali per qualsiasi tipologia di scavo adottato;

RITENUTO

– necessario ed urgente garantire la sicurezza dei cittadini, la cui tutela assume carattere prioritario e prevalente ed a cui va , quindi , contemperata ed adeguata nell’immediatezza l’esigenza di realizzazione di lavori riferiti a servizi pur se essenziali e di interesse per la collettività ;

– adottare , pertanto, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;

– che sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare per l’immediata sospensione dei lavori;

– Visti gli l’art t . 50 e 54 del D.L.vo n. 267 /2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

– Visti gli art. 4 comma 3 L. 47/85 e 27 comma 3 T. U . 380/2001;

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

l’immediata sospensione dei lavori di scavo per la realizzazione e/o la manutenzione di reti ed impianti di comunicazione elettronica e di altri servizi su tutto il territorio comunale sino alla realizzazione definitiva ed a regola d’arte del ripristino degli scavi già effettuati al fine di assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e tutela della incolumità dei cittadini.

Tali interventi dovranno essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2022, concordando entro il 15 giugno 2022 apposito sopralluogo con i competenti Uffici Comunali per gli aspetti tecnici ed operativi.

D I S P O N E

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.

Alle Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sia comunicata a tutti i gestori dei servizi e sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale.

