Meteo Irpinia: giovedì 4 dicembre tra piogge diffuse e schiarite temporanee

Un nuovo impulso perturbato raggiunge l’Irpinia: secondo il bollettino meteorologico emesso il 3 dicembre 2025, nelle prossime ore il territorio sarà interessato dal passaggio della perturbazione n.2 del mese, accompagnata da venti nord-orientali in progressivo rinforzo.

Per domani, giovedì 4 dicembre 2025, è attesa una giornata variabile ma caratterizzata soprattutto da fasi di instabilità.

Mattinata: cielo coperto e piogge anche intense

Nella notte e nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso o completamente coperto.

Sono previste piogge sparse, localmente abbondanti, soprattutto nei settori orientali della provincia, al confine con Lucania e Foggiano, dove i fenomeni potranno assumere carattere più battente.

Pomeriggio: pause asciutte e qualche schiarita

Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad alternarsi a momenti più luminosi, con nubi e schiarite che si susseguiranno senza escludere residue deboli precipitazioni.

Serata: possibile nuovo peggioramento

In serata non è da escludere il ritorno di piogge, soprattutto sui settori occidentali e meridionali dell’Irpinia, dove potranno presentarsi rovesci localizzati.

Temperature e venti

• Temperature minime: in aumento nelle aree vallive.

• Temperature massime: generalmente stazionarie.

• Venti: deboli o moderati, inizialmente orientati da nord-est, successivamente in rotazione dai quadranti sud-occidentali.

Una giornata tipicamente invernale, segnata da instabilità e clima umido: si raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle prime ore del mattino.