AVELLINO. M.I.D.: “Barriere Architettoniche, lunedì mattina previsto un nuovo incontro in Comune con l’Assessore Volino”.

Avrà luogo Lunedi 16 Settembre 2024 a Palazzo di Città il secondo incontro tra il M.I.D. e l’Amministrazione Nargi con l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal Dr. Edoardo Volino sul tema dell’abbattimento delle barriere Architettoniche in città.

Incontro, quest’ultimo, annunciato già al termine del precedente incontro della scorsa settimana con la Sindaca Nargi e l’Assessora alle Politiche Sociali Lucia Forino, le quali hanno non solo ampiamente dimostrato sensibilità rispetto alle problematiche e alle tematiche delle persone con disabilità residenti nel capoluogo ma che hanno anche chiarito la loro ferma volontà di affidare quanto prima il Centro per l’Autismo di Valle alla A.S.L. di Avellino.

Al termine dell’incontro si valuterà tra entrambe le parti e qualora dovessero esserci delle novità se informare o meno la stampa su eventuali risvolti.

Il M.I.D. ancora una volta ringrazia l’Amministrazione Nargi per l’attenzione rivolta al nostro mondo delle disabilità che ogni giorno rappresentiamo e per l’impegno assunto attraverso il protocollo in via di definizione, quale strumento quest’ultimo per giungere nel rendere sempre più la nostra Avellino una città accessibile.