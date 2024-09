AVELLINO. Lotta ai tumori femminili, Comune e Acto Campania lanciano la campagna di prevenzione

In occasione del sesto “World Go Day”, l’avvio del progetto che prevedrà visite gratuite e consulti in tutta la città

Avellino, 20 settembre 2024 – Comune di Avellino “Acto Campania” insieme per rilanciare la prevenzione. Questa mattina, in occasione della sesta Giornata mondiale dei tumori ginecologici (WorldGODay), il sindaco di Avellino, Laura Nargi, il presidente di Acto Campania, Giovanni Gerosolima, e il Direttore dell’Unità operativa “Breast Unit”, Carlo Iannace, in rappresentanza del “Moscati”, hanno siglato un accordo che si sostanzierà nell’avvio di una campagna di prevenzione, con visite gratuite e consulti, in tutta la città.

Un progetto, quello che ha appena preso l’avvio, i cui dettagli ed il cui calendario saranno indicati nei prossimi giorni, ma che poggia sulle solide basi di un fronte comune tra l’Amministrazione del capoluogo e i vertici della sanità pubblica in Irpinia.Una collaborazione attiva basata sulla prevenzione e la cura delle neoplasie femminili, che necessitano di un approccio multidisciplinare ed una maggiore consapevolezza collettiva. Il tutto, per ridurre l’incidenza e la mortalità dei tumori e garantire un futuro più sano alle donne, in linea con le direttive dell’ International Gynecological Cancer Society (IGCS).

Ma anche con iniziative di forte valore simbolico. Questa sera, il Comune di Avellino illuminerà di viola la Torre dell’Orologio, per testimoniare concretamente vicinanza alle pazienti ed ai loro cari .

«La campagna di sensibilizzazione che oggi lanciamo ufficialmente rappresenta un progetto di grande valore sociale per migliaia di donne e per le loro famiglie. – dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi – L’ente di Piazza del Popolo la promuoverà con convinzione e con la consapevolezza che, solo facendo fronte comune e non abbassando mai l’asticella della prevenzione e della sensibilizzazione, possiamo raggiungere risultati concreti contro tutti i tumori femminili».

«Tutti insieme a favore delle donne, in occasione della sesta giornata mondiale dei tumori femminili, per promuovere la prevenzione, in particolare ma non solo, dei tumori ginecologici e della mammella. – aggiunge il presidente di Acto Campania, Giovanni Gerosolima – Ringrazio il sindaco Laura Nargi, i manager dell’Asl ed el Moscati, Mario Ferrante e Renato Pizzuti, per la disponibilità e la sensibilità manifestate».

«La diagnosi precoce – ricorda dal canto suo il dirigente della Breast Unit dell’Ospedale “Moscati”, Carlo Iannace – è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere un tumore. E’ dunque necessario e fondamentale essere tempestivi con le cure e le terapie e per favorire una capillare informazione».