Avellino, lavori al Campo Coni: ripristinate le linee della pista di atletica

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 il Campo Coni di via Tagliamento resterà chiuso al pubblico per consentire un intervento di manutenzione ordinaria alla pista di atletica leggera.

In particolare, sarà effettuato il ripristino delle linee bianche di delimitazione e delle relative corsie, ormai usurate e poco visibili. Un intervento necessario per garantire una fruizione ottimale e in sicurezza dell’impianto sportivo, frequentato ogni giorno da atleti, appassionati e cittadini.

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza della manutenzione costante per preservare la qualità delle strutture e assicurare il pieno rispetto degli standard tecnici previsti per l’attività sportiva.

La riapertura del Campo Coni è prevista per lunedì 16 giugno.

Ci si scusa per il temporaneo disagio e si ringrazia l’utenza per la collaborazione.