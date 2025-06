Nola: Al via la XXIX edizione di “MEDIOEVALIA” Torna il grande corteo storico degli orsini

La città di Nola si prepara a rivivere le atmosfere incantate del Medioevo con la XXIX edizione di Medioevalia, l’evento storico-culturale che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra le vie del centro storico. L’edizione 2025 prenderà ufficialmente il via domani e si concluderà domenica con il tradizionale Corteo Storico degli Orsini. Uno dei momenti più attesi e suggestivi della manifestazione che come tradizione precede la Festa dei Gigli .

Organizzato dall’Associazione “FAG per Nola – Corteo Storico degli Orsini” e con il patrocinio del Comune di Nola, Medioevalia rappresenta un viaggio nel tempo tra costumi d’epoca, musica antica, sbandieratori, armigeri, duelli, danze medievali e spettacoli itineranti.

Il Corteo Storico degli Orsini, cuore pulsante della rievocazione, celebra la potente famiglia che governò Nola nel Quattrocento. Nobili, dame, cavalieri e soldati sfileranno lungo le strade cittadine, accompagnati da tamburini e chiarine, rievocando fasti e cerimonie della corte del conte Orso Orsini.

La prima giornata, di domani 14 giugno, sarà dedicata al Medioevo dei Bambini con inizio alle ore 19.00, in Piazza Duomo, con: banchetti didattici, giochi medioevali, favole in scena e spettacoli di giullaria, esposizione di rapaci. L’obiettivo è far vivere ai piccoli un’esperienza educativa ed al contempo divertente nel cuore della storia, rendendoli i veri protagonisti.

La sfilata partirà dalla Reggia degli Orsini in Piazza Giordano Bruno alle ore 19.00, con arrivo previsto in Piazza Duomo, intorno alle 21.30 dove si terrà l’investitura simbolica del conte e l’apertura ufficiale delle celebrazioni.

Medioevalia si conferma un evento di grande richiamo turistico e culturale, capace di valorizzare il patrimonio storico della città bruniana attraverso una narrazione coinvolgente e accessibile a tutte le età. L’edizione 2025 prevede un programma ricco di eventi collaterali: mercatini medievali, laboratori didattici per bambini, spettacoli serali e degustazioni di pietanze ispirate alle ricette del tempo.

“Medioevalia è un appuntamento imprescindibile per la nostra città. Non è solo una festa – dichiara il Dott. Corrado Aniello Franzese, Presidente dell’Associazione – ma un’occasione per riscoprire e far conoscere le radici storiche e culturali del nostro territorio. Il Corteo degli Orsini rappresenta l’orgoglio di una comunità che sa raccontarsi e accogliere con entusiasmo migliaia di visitatori.”

L’Associazione “FAG per Nola – Corteo Storico degli Orsini” è un’associazione culturale tesa alla tutela del patrimonio storico –artistico dell’Agro, la conservazione e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni popolari locali ed in particolar modo di quelle legate alla Festa dei Gigli.

L’attività quindicennale della FAG (Festa Antica Gigli) produce un’ulteriore pagina di fattivo impegno nel sociale offrendo luoghi di incontro e spunti per sviluppare nuovi e sempre più ambiziosi progetti “culturali”.

Dalla FAG per Nola, nasce l’Associazione Corteo Storico degli Orsini il cui primo obbiettivo è stato il recupero del Corteo storico degli Orsini, progetto iniziato nel 1996 e che oggi coinvolge interi nuclei familiari, gruppi di amici che con il loro contributo di idee e di fervore fanno sì che ogni anno cresca la qualità e la visibilità sul territorio nazionale del Corteo storico.

L’Associazione, inoltre, persegue i suoi scopi con attività di volontariato, promuove attività sociali, culturali e ricreative; attività di formazione professionale rivolte ai giovani; ed il confronto con le associazioni esistenti sul territorio.

Nella nuova sede di Piazza Duomo vengono esposti in mostra permanente, secondo un percorso consigliato, gli splendidi bozzetti dei costumi, ricercati dai “maestri e dagli allievi” dell’Istituto d’arte Boccioni, e realizzati dagli stessi, secondo modelli d’epoca.