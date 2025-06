Sicurezza e ambiente: nuova palizzata in legno nell’area Pozzo tra Mugnano del Cardinale, Sirignano e Quadrelle

Un intervento che unisce efficacia e rispetto per il territorio è stato completato nell’area Pozzo, al confine tra i comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano e Quadrelle. Qui è stata realizzata una palizzata in legno, un’opera di ingegneria naturalistica che coniuga sicurezza, sostenibilità e valorizzazione del paesaggio.

La palizzata, costruita con pali e mezzi pali in legno, è una tecnica tradizionale di contenimento e consolidamento dei terreni, oggi riproposta in chiave moderna grazie all’uso di materiali certificati ed ecocompatibili. Un’alternativa al cemento che non solo garantisce solidità strutturale, ma si integra armoniosamente con l’ambiente naturale.

Il risultato è un’opera affidabile, economica e rispettosa dell’ambiente, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza idrogeologica senza rinunciare alla bellezza del paesaggio. Un perfetto esempio di come le buone pratiche del passato possano essere attualizzate per affrontare le sfide del presente.

L’intervento è stato curato con competenza e dedizione dalla squadra della Comunità Montana di Sirignano, con il contributo operativo di Andrea Biancardi. A loro va il ringraziamento del sindaco Alessandro Napolitano e dell’intera Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale.

«Grazie per aver reso il nostro territorio più sicuro, più verde e più bello», è il messaggio condiviso con orgoglio dall’Amministrazione, a nome di tutta la comunità.