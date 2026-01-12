Avellino la spunta all’extra time: Pistoia battuta 99-94 al PalaDelMauro

Vittoria sofferta ma preziosa per l’Unicusano Avellino Basket che, nella ventunesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, supera Estra Pistoia dopo un tempo supplementare con il punteggio di 99-94. Al PalaDelMauro va in scena una sfida intensa, temuta alla vigilia, contro una formazione in difficoltà di risultati ma rinforzata dall’arrivo del lungo croato Ivan Buva, autentico protagonista della gara.

Gli irpini riescono a portare a casa il successo al termine di una partita dai due volti: controllata per lunghi tratti e poi riaperta dagli ospiti nel quarto periodo. Decisivi, per Avellino, i 27 punti di J.J. Chandler e i 24 di Federico Mussini, che guidano la squadra nei momenti chiave.

Pistoia, dal canto suo, trova in Buva un riferimento costante: all’esordio in maglia Estra il croato chiude con 32 punti e 11 rimbalzi, confermandosi uno degli innesti più importanti della stagione.

Al termine del match coach Gennaro Di Carlo analizza così la prestazione dei suoi:

«Abbiamo fatto praticamente tutto noi. Nell’ultimo quarto abbiamo abbassato l’intensità anche per il lavoro di recupero fisico di alcuni giocatori e questo ci ha fatto perdere ritmo. Può succedere che una squadra in controllo si fermi e finisca per spaventarsi. L’importante era vincere e ci siamo riusciti. Mi è piaciuta molto la reazione nei momenti di difficoltà». Parole di elogio anche per Chandler, definito «coriaceo contro una squadra che ha uno dei lunghi più forti del torneo».

La partita

Avellino parte forte nel primo quarto, trovando il primo allungo sull’8-4 con la schiacciata di Cicchetti. Pistoia resta agganciata grazie ai suoi comprimari e alle triple di Zanotti, ma i biancoverdi chiudono avanti 23-19.

Nel secondo periodo l’Unicusano prova a scappare con un parziale di 9-4 che vale il +9. Buva, però, prende in mano la situazione e riporta i suoi sul 32-32. La reazione irpina è immediata: un break di 10-1 permette di andare al riposo lungo sul 48-38.

Nel terzo quarto Avellino tocca anche il +13 e, trascinata da Mussini e Chandler, allunga fino al 76-62 al 30’. Sembra l’allungo decisivo, ma nell’ultimo periodo Pistoia cambia passo: Buva e Gallo firmano la rimonta fino al sorpasso sull’81-79. Mussini risponde con una tripla pesante, ma il match si chiude sull’85-85, portando la sfida all’overtime.

Nel supplementare Buva continua a colpire, mentre Avellino si affida alla qualità dei suoi esterni. Lewis firma il 94-90 e nel finale i biancoverdi gestiscono meglio i possessi decisivi, chiudendo sul 99-94.

Tabellino

Unicusano Avellino Basket – Estra Pistoia 99-94 dts

(23-19, 25-19, 28-24, 9-23, 14-9)

Unicusano Avellino Basket: Chandler 27, Mussini 24, Dell’Agnello 14, Lewis 11, Cicchetti 8, Grande 8, Zerini 5, Jurkatamm 2, Pini, Fianco, Donati, Costi.

All. Di Carlo.

Estra Pistoia: Buva 32, Gallo 16, Saccaggi 15, Johnson 14, Zanotti 11, Campogrande 3, Magro 2, Dellosto 1, Alessandrini, Stoch.

All. Sacripanti.

Arbitri: Grappasonno, Roiaz, Castellano.

Una vittoria che rafforza il cammino dell’Unicusano Avellino Basket e conferma la solidità del gruppo, capace di reagire anche quando la partita si complica.